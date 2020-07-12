Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç'in vefatı dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





