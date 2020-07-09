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Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'daki patlama neticesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı mesajlarını iletti.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 9, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
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