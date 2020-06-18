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Son dakika... Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
#Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 18, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
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