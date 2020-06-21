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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

 

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