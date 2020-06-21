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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Babalar Günü mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü kutluyorum. pic.twitter.com/HUjheQfTvK— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 21, 2020
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