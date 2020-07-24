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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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