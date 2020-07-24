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Son dakika... Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" dedi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW
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