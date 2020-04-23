MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Bakan Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bakan Albayrak "Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle