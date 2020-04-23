Son dakika... Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Bakan Albayrak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bakan Albayrak "Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.