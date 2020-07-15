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Son dakika... Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle..." mesajını Twitter'dan paylaştı.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 15, 2020
Geceye yenilmeyenlere selam olsun!
Saygı, rahmet ve minnetle... 🇹🇷 pic.twitter.com/Zk23mE6qIH
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