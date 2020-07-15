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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.07.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle..." mesajını Twitter'dan paylaştı.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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