Son dakika... Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. 🇹🇷

Geceye yenilmeyenlere selam olsun!

Saygı, rahmet ve minnetle... 🇹🇷 pic.twitter.com/Zk23mE6qIH