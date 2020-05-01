Son dakika... Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun."
Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun. pic.twitter.com/zynThmx4ZL— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 1, 2020
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