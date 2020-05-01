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Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun."

 

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