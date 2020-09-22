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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah

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Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah


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