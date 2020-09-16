AA
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Son dakika... Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020
1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/G0Uxkwn7z1
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