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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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