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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız

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Son dakika... Bakan Albayrak: Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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