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Son dakika... Bakan Albayrak: Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
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