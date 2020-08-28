Son dakika... Bakan Albayrak, "Ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" diye paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Türk Eximbank: 30’un üzerinde ürün ile ihracatçılara hizmet veren Türk Eximbank ‘Katılım Finans Sistemi’ prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor" haberine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.

Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin. https://t.co/OiB9jg6IBC — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020