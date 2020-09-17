Son dakika: Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!

Bakan Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." dedi.

Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!



2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi.

Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde👊 pic.twitter.com/wN7LjwVX4j — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020