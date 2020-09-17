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Ekonomi
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!

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Son dakika: Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." dedi.

Bakan Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." dedi.

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