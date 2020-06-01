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Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.
Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. pic.twitter.com/KFShGrE5w6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020
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