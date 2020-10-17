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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.10.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

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Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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