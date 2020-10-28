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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Terbiyesizliktir

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Son dakika... Bakan Albayrak: Terbiyesizliktir
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatüre karşı tepkisini sosyal medya hesabı Twitter'dan gösterdi. Bakan Albayrak "Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasında bulundu.

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