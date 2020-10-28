Son dakika... Bakan Albayrak: Terbiyesizliktir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" açıklamasında bulundu.