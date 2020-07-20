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Son dakika.. Bakan Albayrak: Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:
Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf
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