Son dakika.. Bakan Albayrak: Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:





Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.

Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:

Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf