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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz, aykırı uygulamaları şikayet edin

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Son dakika... Bakan Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz, aykırı uygulamaları şikayet edin
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlere ilişkin takipçi olduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Son dakika... Bakan Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz, aykırı uygulamaları şikayet edin

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