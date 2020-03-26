Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:34,
Son dakika... Bakan Albayrak: Taahhütlerin takipçisiyiz, aykırı uygulamaları şikayet edin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlere ilişkin takipçi olduklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
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