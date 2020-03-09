Son dakika... Bakan Albayrak: Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluşuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

DAHA İYİ BİR İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ GÖRECEĞİZ

2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.

KORONAVİRÜS TEDBİRİMİZİ ERKENDEN ALDIK

PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.

Vergi affı geliyor yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

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