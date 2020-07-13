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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

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Son dakika... Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi verisi için açıklamada bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlandığına değinen Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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