Son dakika... Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi verisi için açıklamada bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlandığına değinen Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.



Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:





Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi.

Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük.👌👌 https://t.co/fVzXFNQcRT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 13, 2020