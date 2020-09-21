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Son dakika... Bakan Albayrak: Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
📚🎒🏫— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020
Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır!
2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun.
Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah.#Okullaraçılıyor pic.twitter.com/QgGTpfWkbt
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