Son dakika... Bakan Albayrak: Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

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Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır!

2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun.

Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah.#Okullaraçılıyor pic.twitter.com/QgGTpfWkbt