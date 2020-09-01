Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı: İki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.

Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.

Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ