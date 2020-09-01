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Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı: İki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 1, 2020
Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ
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