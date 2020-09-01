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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı: İki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

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Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı: İki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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