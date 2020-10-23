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Ekonomi
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı! Binlerce kişiye müjdeli haber

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Son dakika... Bakan Albayrak paylaştı! Binlerce kişiye müjdeli haber
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter sayfasından atamalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" dedi. 

 

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