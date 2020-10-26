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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.10.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız

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Son dakika... Bakan Albayrak: KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Mikro İşletmeler Destek Paketi. Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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