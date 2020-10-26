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Son dakika... Bakan Albayrak: KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Mikro İşletmeler Destek Paketi. Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Mikro İşletmeler Destek Paketi✅— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha!
KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız.
Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde. https://t.co/8cJPLR3Zi2
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