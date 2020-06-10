Son dakika... Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" dedi.

Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak. https://t.co/vLvG0Vw8ha — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 10, 2020