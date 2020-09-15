Son dakika... Bakan Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satışlarına ilişkin olarak yorumda bulundu. Ağustos ayına ilişkin açıklanan konut satış rakamlarında yüzde 54'lük artış yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.



Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 AĞUSTOS AYINDA 76 BİN 19 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %44,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması: