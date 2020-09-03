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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu
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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.09.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu

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Son dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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