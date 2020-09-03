Son dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.

Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5