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Son dakika... Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5
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