Son dakika... Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" dedi.
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae
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