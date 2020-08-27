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Ekonomi
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

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Son dakika... Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" dedi. 

 

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