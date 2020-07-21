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Ekonomi
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

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Son dakika... Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak" dedi.

 

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