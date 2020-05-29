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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

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Son dakika... Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyüme gösterdiğini söyledi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.

 

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