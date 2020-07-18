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Ekonomi
Haber Giriş: 18.07.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak G20 mevkidaşları ile görüştü

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Son dakika... Bakan Albayrak G20 mevkidaşları ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan G20 Eylem Planı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi. 

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