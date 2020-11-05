Son dakika... Bakan Albayrak: Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili "Nice seferlere, nice zaferlere!" paylaşımı yaptı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" şeklinde paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx
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