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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak

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Son dakika... Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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