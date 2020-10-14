Son dakika... Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.



Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.



Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız. pic.twitter.com/HuQMciPUde