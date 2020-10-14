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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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