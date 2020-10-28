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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Ekonomimize güven artıyor

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Son dakika... Bakan Albayrak: Ekonomimize güven artıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu. Eylül ayında 88.5 olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında %4,8  oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat  sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında %3,8  oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4  oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven  endeksi %1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven  endeksi %0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven  endeksi Ekim ayında %0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.

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