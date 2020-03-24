Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu Corona virÃ¼se karÅŸÄ± Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± Genel TebliÄŸ hazÄ±rlandÄ±

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'danÂ Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± Genel TebliÄŸ hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve ÅŸunlarÄ± belirtti, "KoronavirÃ¼s (COVID-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n neden olduÄŸu ekonomik tahribata karÅŸÄ± devreye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ekonomik Ä°stikrar KalkanÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda vergi sÃ¼reÃ§leri bakÄ±mÄ±ndan mÃ¼cbir sebep hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanacak mÃ¼kellefler iÃ§in bir Genel TebliÄŸ hazÄ±rladÄ±k" dedi. 6'ÅžAR AY Ã–TELENDÄ°

Bakan Albayrak sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti, "TebliÄŸ ile mÃ¼cbir sebep hali kapsamÄ±ndaki sektÃ¶rleri ve altÄ±nda yer alan iÅŸ kollarÄ±nÄ± belirledik. SektÃ¶rlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, ticari, zirai kazanÃ§ sahibi veya serbest meslek erbabÄ± olan TÃœM GELÄ°R VERGÄ°SÄ° MÃœKELLEFÄ° vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da (1,9 milyon kiÅŸi) mÃ¼cbir sebep hali kapsamÄ±na aldÄ±k.Nisan, MayÄ±s ve Haziranâ€™da muhtasar ve KDV beyannamelerine iliÅŸkin Ã¶demeleri 6â€™ÅŸar ay Ã¶teliyoruz."Â 27 TEMMUZ'A ERTELENDÄ°

Bakan Albayrak aynÄ± zamanda beyanname ertelemelerinden de bahsetti. Albayrak, "Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuzâ€™a erteliyoruz.DiÄŸer taraftan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesi sonrasÄ±, 65 yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde olmasÄ± ya da kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunmasÄ± nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kamayacak olan vergi mÃ¼kellefi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n beyanname ve Ã¶demeleri yasaÄŸÄ±n sonuna kadar ertelenmiÅŸtir" dedi.Â