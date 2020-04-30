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Ekonomi
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı

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Son dakika... Bakan Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan 1 Milyon Yazılımcı projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi. 

 Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı" projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu
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