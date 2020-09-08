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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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