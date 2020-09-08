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Son dakika... Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 8, 2020
Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. https://t.co/NDUTcLGRZ5
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