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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyük ideallerin gayreti içinde olduklarını söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Son dakika... Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz


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