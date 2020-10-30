Son dakika... Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.



İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.