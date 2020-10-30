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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir
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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir

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Son dakika... Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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