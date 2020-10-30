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Son dakika... Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020
İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.
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