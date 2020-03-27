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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak: Ciro şartını 125 milyon liraya çıkardık

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Son dakika... Bakan Albayrak: Ciro şartını 125 milyon liraya çıkardık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alacak sigortasından yararlanma şartlarının genişletildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bakan Albayrak "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ’lerimize bir koruma da Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkardık." dedi.

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