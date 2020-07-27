Son dakika... Bakan Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Temmuz ayı verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Pozitif seyreden ekonomik veriler karşısında Bakan Albayrak "Temmuz verilerine maşallah" dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ



Bakan Albayrak güven endeksine yönelik olarak da açıklamada bulundu.



Bakan Albayrak şunları söyledi:



"Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak."

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici.



Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak. https://t.co/FN2PoNzZw5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

BORSA İSTANBUL'DAN İKİ SIFIR ATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'dan iki sıfırın atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.



