Son dakika... Bakan Albayrak: Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim." dedi. Güven endeksine ilişkin olarak da Bakan Albayrak "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Temmuz ayı verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Pozitif seyreden ekonomik veriler karşısında Bakan Albayrak "Temmuz verilerine maşallah" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020
VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ
Bakan Albayrak güven endeksine yönelik olarak da açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
"Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak."
Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020
Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak. https://t.co/FN2PoNzZw5
BORSA İSTANBUL'DAN İKİ SIFIR ATILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'dan iki sıfırın atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.
Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç…— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020
23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz.
Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun👏👏👏
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