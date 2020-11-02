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Ekonomi
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Büyüme geçen aya göre hız kazandı

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Son dakika... Bakan Albayrak: Büyüme geçen aya göre hız kazandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi. İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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