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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası... Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası... Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye

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Son dakika... Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası... Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

'HEDEFE ULAŞMA AZMİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyondaki düşüşe ilişkin Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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