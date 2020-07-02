Son dakika... Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" dedi.

Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür! @borsaistanbul pic.twitter.com/dYTb876j0r — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020