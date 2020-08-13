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Son dakika... Bakan Albayrak: Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yıl kuruluş yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR.
19 yıldır;— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 13, 2020
Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR.#AkSevda19Yaşında pic.twitter.com/fO9tnwGFfd
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