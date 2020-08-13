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Ekonomi
Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir

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Son dakika... Bakan Albayrak: Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yıl kuruluş yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

19 yıldır; Bizim mücadelemiz TÜRKİYE MÜCADELESİDİR.

 

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