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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

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Son dakika... Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.

Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
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