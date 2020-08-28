Son dakika... Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.
"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu.
Durmak yok. Yola devam! pic.twitter.com/5p8wmmYMdl
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