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Ekonomi
Haber Giriş: 08.07.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır

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Son dakika... Bakan Albayrak: Bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan BDDK'yla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, " Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" dedi. 

BDDK'NIN AÇIKLAMASI: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

BDDKdan banka müşterilerine kolaylık mesajı
BDDK'dan banka müşterilerine kolaylık mesajı

 

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