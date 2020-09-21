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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

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Son dakika... Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle: 

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