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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Konut satışları tarihinin en yüksek Haziran rakamına ulaştı
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Konut satışları tarihinin en yüksek Haziran rakamına ulaştı
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Konut satışları tarihinin en yüksek Haziran rakamına ulaştı

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Son dakika... Bakan Albayrak açıkladı: Konut satışları tarihinin en yüksek Haziran rakamına ulaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini belirterek "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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